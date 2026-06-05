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Mata-mata extra, combate à cera, entre outras novidades: conheça nova fase, medidas e regras da Fifa para a Copa do Mundo 2026

Competição começa no dia 11 de junho no Canadá, nos Estados Unidos e no México

Zero Hora

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