Mata-mata extra, combate à cera, entre outras novidades: conheça nova fase, medidas e regras da Fifa para a Copa do Mundo 2026

Árbitro de vídeo terá mais poderes. Filippo MONTEFORTE / AFP

Menos de uma semana separa esta sexta-feira (5) do início da Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. No dia 11 de junho, quando o pontapé inicial for dado, teremos um Mundial diferente de todos já vistos.

A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções, a maior de todos os tempos. Pela quantidade de seleções, a Fifa criou uma nova fase da competição — 16 avos de final, também chamada de segunda fase, que será jogada antes das oitavas.

Os espectadores também presenciarão outras novidades durante os dias de competição, principalmente em relação às intervenções do árbitro de vídeo nas partidas.

VAR mais poderoso

O VAR passará a ter mais poderes. Além das já tradicionais revisões, conhecidas do público, o árbitro de vídeo também poderá revisar expulsões por segundo cartão amarelo.

Outra mudança possibilitará que o árbitro de vídeo avise o juiz de campo quando houver um erro claro na marcação de escanteios ou tiros de meta.

Fim da cera

Com cada vez menos tempo de bola em jogo, a Fifa e a International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas leis do jogo, implementaram mudanças para acelerar a partida.

Em laterais e tiros de meta, os jogadores terão até cinco segundos para efetuarem as cobranças. Caso o árbitro entenda que um jogador está demorando excessivamente para repor a bola em jogo, fará uma contagem regressiva visual. Se o tempo for extrapolado:

o lateral passa para o time adversário;

o tiro de meta vira escanteio para o rival.

Para melhorar o tempo de jogo, as substituições também serão afetadas. E não, não será no número de vezes que o treinador pode mudar o time.

O jogador que estiver deixando o gramado precisará sair em até 10 segundos desde o momento da placa levantada.

Se ele ultrapassar o tempo, a punição será coletiva: o substituto precisará esperar um minuto — e esperar a bola sair — para entrar em campo na próxima paralisação, deixando a equipe temporariamente com um jogador a menos.

As paradas por lesões também serão impactadas com um novo protocolo. Quem for atendido pelos médicos dentro de campo, terá que permanecer, pelo menos, um minuto fora do jogo depois do recomeço da partida. Conforme a IFAB, a intenção é minimizar as interrupções provocadas por atletas que simulam para esfriar a partida.

Cartões zerados

Pela primeira vez, a Fifa instituiu que os cartões amarelos serão zerados em dois momentos da Copa do Mundo.

A anistia dos cartões será feita após a fase de grupos e depois das quartas de final. Os jogadores, porém, ainda terão que cumprir suspensão caso acumulem dois cartões amarelos.

Combate à discriminação

Depois do episódio entre o jogador do Real Madrid e o argentino Gianluca Prestianni, em uma partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League, a Fifa criou uma regra voltada ao combate à discriminação.

Atletas que taparem a boca para ocultar ofensas racistas, homofóbicas ou outros comportamentos discriminatórios poderão receber cartão vermelho.

Parada técnica

As partidas do Mundial poderão contar com paradas técnicas para hidratação, especialmente em jogos realizados sob altas temperaturas e umidade. A medida está prevista no regulamento da Fifa e tem como objetivo preservar a saúde dos atletas, reduzindo os riscos de desidratação e exaustão. As interrupções costumam ocorrer por volta da metade de cada tempo e duram cerca de um a dois minutos.

Protocolo de tempestades

A nova medida estabelece um protocolo rigoroso para situações de tempestade durante o torneio, visando garantir a segurança de jogadores, comissões técnicas e torcedores. Em caso de descargas elétricas, chuvas intensas ou ventos fortes, a partida pode ser interrompida ou suspensa imediatamente, com todos os profissionais orientados a deixar o gramado e abrigar-se em áreas seguras.

A retomada do jogo depende da avaliação das condições climáticas pela equipe de arbitragem e pelos delegados da competição.