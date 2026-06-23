Martinelli pode substituir Raphinha na Seleção Brasileira?

Martinelli admitiu a sua preferência pelo lado esquerdo, mas se colocou à disposição de Ancelotti. JEWEL SAMAD / AFP

— Sim, Martinelli pode jogar como ponta-direita. As ações dele foram realmente muito boas.

As declarações acima foram dadas pelo técnico do Arsenal, Mike Arteta, no dia 21 de setembro, após Gabriel Martinelli marcar no empate por 1 a 1 com o Manchester City.

Na ocasião, o ponta-esquerda brasileiro atuou pelo lado direito, mesmo setor em que ele está cotados para jogar contra a Escócia, pela Seleção Brasileira, nesta quarta (24), no lugar de Raphinha, lesionado.

— O Martinelli já jogou ocasionalmente pelo lado direito no Arsenal. Esse posicionamento lhe permite ser mais direto, em vez de precisar cortar para a perna direita o tempo todo (o atleta é um jogador destro). Ele seria um ponta-direita de estilo diferente, mas sem dúvida pode preencher essa função — opina o jornalista inglês Art de Roché, setorista do Arsenal do portal esportivo The Athletic, em entrevista a Zero Hora.

Em entrevista coletiva na Seleção, Martinelli admitiu a sua preferência pelo lado esquerdo, mas se colocou à disposição de Ancelotti para mudar se necessário.

— Eu, particularmente, prefiro jogar na esquerda. Mas, no Arsenal, já joguei algumas vezes pela direita. Então, deixo isso nas mãos do professor. Cada time tem um jeito de jogar. Quando eu jogo na ponta direita no Arsenal, é completamente diferente de jogar na ponta direita aqui na Seleção. Na ponta direita, é mais fácil para eu levar (a bola) para o fundo e cruzar, ou então vir um pouco mais para dentro para aproveitar a passagem do lateral. Então depende muito da formação e de quem está jogando ao meu lado — explicou.

Histórico positivo

O jornalista inglês recorda ainda outras ocasiões na última temporada inglesa em que Martinelli foi deslocado da ponta esquerda para o lado direito.

— Ele funciona bem na direita. Marcou após uma finalização de Gyökeres contra o Olympiacos (pela Liga dos Campeões) e também deu duas assistências para Gyökeres em partidas contra Leeds e Sunderland, quando saiu do banco de reservas em fevereiro — completa.

Martinelli disputa a condição de substituto de Raphinha com Rayan e Luiz Henrique, que atuam preferencialmente pela ponta direita.

Brasil e Escócia enfrentam-se nesta quarta (24), em Miami, às 20h (horário de Brasília).