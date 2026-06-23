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Martinelli pode substituir Raphinha na Seleção Brasileira?

Atacante do Arsenal disputa com Rayan e Luiz Henrique a vaga de ponta-direita na equipe de Ancelotti

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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