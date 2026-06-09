Marrocos perde atacante para estreia contra o Brasil por lesão no joelho

Ezzalzouli foi diagnosticado com uma entorse moderada no joelho direito. ANGELA WEISS / AFP

O Marrocos perdeu um jogador importante para a partida contra o Brasil, na estreia das seleções na Copa do Mundo. O atacante Abdessamad Ezzalzouli lesionou o joelho direito em amistoso contra a Noruega, e desfalcará a seleção africana.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Ezzalzouli foi diagnosticado com uma entorse moderada no joelho direito. Não apenas a estreia, mas o jogador também corre risco de perder toda a Copa, já que a previsão de recuperação é de duas a três semanas.

A lesão ocorreu em amistoso contra a Noruega, no domingo (7). O ponta-esquerda foi substituído no intervalo. A partida acabou empatada em 1 a 1.

Ezzalzouli joga no Real Betis, da Espanha. O clube espanhol entrou em contato com a equipe médica da Federação Marroquina de Futebol e recebeu um laudo médico confirmando a lesão. Até o momento, ele permanece com a seleção e, por enquanto, não será cortado.

Brasil e Marrocos se enfrentam na abertura do grupo C. A partida acontece no sábado (13), às 19h, em Nova Jersey.