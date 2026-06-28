Marquinhos projeta Brasil x Japão pela Copa do Mundo: "Fator mental vai ser muito importante"

Marquinhos falou na véspera do jogo contra o Japão. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Além do técnico Carlo Ancelotti, o zagueiro Marquinhos também projetou o jogo do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. Neste domingo (28), o capitão brasileiro destacou a importância do fator mental no confronto decisivo.

— O fator mental vai ser muito importante. Estamos bem fisicamente e sabemos que temos qualidade. Precisamos estar mentalmente bem — destacou.

Questionado sobre a força da seleção adversária, Marquinhos pregou respeito:

— Cada vez mais o futebol está se nivelando. É muito equilibrado. Na última Copa do Mundo de Clubes a gente viu isso. Não convém a nós desrespeitarmos o nosso adversário. A seleção japonesa mostrou qualidade. Nos últimos anos eles fizeram um excelente trabalho.

O defensor valorizou o trabalho desenvolvido por Carlo Ancelotti e a evolução apresentada pela equipe brasileira nos últimos jogos.

— Temos nossa estratégia para o jogo de amanhã. É uma nova competição que vai se iniciar. Os detalhes vão ser muito importantes — finalizou.