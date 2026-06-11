Manifestantes protestam na abertura da Copa no México e são reprimidos pela polícia local; saiba os motivos

Manifestantes foram às ruas da Cidade do México nesta quinta-feira (11). Antonio Martinez / AFP

Os holofotes da estreia da Copa do Mundo de 2026 dividiram as atenções nas ruas da Cidade do México para outro acontecimento nesta quinta-feira (11). Uma multidão de pessoas distribuídas em seis grandes grupos utilizaram dos arredores do Estádio Azteca para protestar contra ações do poder público do México.

O perfil das pessoas que aproveitaram a visibilidade da abertura do Mundial para se expressar era de professores e familiares de desaparecidos na guerra contra as drogas que estão descontentes com a presidente Claudia Sheinbaum.

De acordo com a imprensa local, o México enfrenta uma onda de desaparecimentos de civis, situação que impulsionou a manifestação nomeada como "Vamos Iluminar a Busca" — que reúne familiares e organizações de ao menos dez estados mexicanos.

Manifestantes na Cidade do México antes da estreia da Copa do Mundo. Antonio Martinez / AFP

Os protestos carregaram a finalidade de chamar a atenção do mundo e contestar a ineficácia na busca de pessoas e a demora da identificação de corpos encontrados.

A ação ocorreu horas antes da estreia da Copa do Mundo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. O local da demonstração das insatisfações foi pensado para aumentar a visibilidade do ato, tentando intensificar o alcance e alertar o mundo à respeito da realidade que o país mexicano vive.

Os protestos carregaram a finalidade de chamar a atenção do mundo. Antonio Martinez / AFP

A ação ocorreu de maneira pacífica e quem esteve presente negou a intenção de acalorar os ânimos. Apesar disso, o órgão de segurança responsável pelo local utilizou bombas de efeito moral e jatos de água como ferramentas de repressão. A resposta foi de correria e bastante tumulto por parte da população que tentou fugir do local.

O Estádio Azteca receberá outros quatro jogos na Copa do Mundo deste ano, aumentando o número total para 24 partidas de Mundial sediadas.

México enfrenta uma onda de desaparecimentos de civis . Antonio Martinez / AFP