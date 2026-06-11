Copa do Mundo

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“Maior Copa de todos os tempos” tem início sob otimismo esportivo, desconfiança com a Seleção e incertezas fora de campo

Abertura do Mundial acontece nesta quinta-feira, com México x África do Sul, no Estádio Azteca 

Nicholas Lyra

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