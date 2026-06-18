Mãe de Vozinha consegue visto e viajará aos EUA para a Copa do Mundo

Goleiro de Cabo Verde fez história na estreia da seleção contra a Espanha. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O goleiro Vozinha, herói da seleção de Cabo Verde no empate com a Espanha, terá a torcida da mãe nas próximas partidas pela Copa do Mundo. Ana Cândida Évora teve o visto regularizado e poderá entrar nos Estados Unidos.

Em comunicado nas redes sociais, o deputado democrata Hackeem Jeffries informou que o departamento de Estado norte-americano e o secretário Marco Rubio articularam a permissão para a entrada de Ana Cândida no país.

— Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história. É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter um visto a tempo de comparecer à partida deste domingo contra o Uruguai. Todas as taxas foram isentas, de acordo com a política oficial. Os preparativos de viagem já estão sendo feitos para que mãe e filho se reencontrem em Miami — declarou.

Após a partida histórica na estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha revelou, com tristeza, que a mãe não havia conseguido viajar para acompanhar o torneio. Por decreto do governo Donald Trump, cidadãos de Cabo Verde e de outros países precisam pagar um caução de US$ 15 mil para entrar nos Estados Unidos.

Sem o dinheiro para custear a despesa, a mãe de Vozinha não pôde ir para a Copa. Em maio, a Casa Branca revogou a cobrança da taxa para torcedores que tivessem ingressos comprados. No entanto, segundo afirmou Ana Cândida à Reuters, já era tarde demais para organizar a viagem do pequeno arquipélago africano até os Estados Unidos.

Vozinha é o segundo atleta com mais jogos pela seleção de Cabo Verde, com 90. O goleiro viveu o ápice de sua carreira na segunda-feira (15), na partida contra a Espanha, pela primeira rodada do Grupo H. O placar zerado passa pelas mãos do veterano, que fez sua estreia no Mundial e fechou o gol contra a atual campeã da Europa.