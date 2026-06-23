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Emoção haitiana
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Mãe de jogador do Haiti mora em Novo Hamburgo: "O sonho dele era ser jogador, ele me dizia que eu iria vê-lo na TV"

Mãe do lateral Carlens Arcus, Marie Dilene vive na Região Metropolitana há seis anos

Valter Junior

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