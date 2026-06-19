Copa do Mundo

Craque no estaleiro
Notícia

Lula menciona meme da internet sobre Neymar: "Primeiro convocado home office do mundo" 

Em 2006, quando ainda estava no primeiro mandato como presidente da República, o petista fez declarações sobre a forma física do atacante Ronaldo Fenômeno

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS