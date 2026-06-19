Lula menciona meme da internet sobre Neymar: "Primeiro convocado home office do mundo" 

Neymar se recupera de uma lesão na panturrilha direita. MAURO PIMENTEL / AFP

Em um discurso realizado em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, o presidente Lula brincou sobre a situação de Neymar na Seleção Brasileira. Ao conversar com uma criança que acompanhava o evento, o petista citou um meme da internet sobre o jogador.

— É o primeiro convocado home office do mundo — mencionou, levando o público aos risos.

O assunto surgiu quando o presidente falava sobre igualdade de gênero. Lula questionou o menino se ele tinha visto Marta jogar. Ele fez questão de citar que a jogadora foi eleita seis vezes a melhor do mundo.

A criança respondeu negativamente com a cabeça. Ao ser perguntado pelo presidente quem a Seleção Brasileira tem de "bom de bola" atualmente, o menino respondeu: "Neymar".

De imediato, Lula respondeu que ele não estava "nem jogando". O camisa 10 da Seleção se recupera de uma lesão na panturrilha direita e não viajou para a Filadélfia, onde o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Foi então que o presidente citou o meme da internet.

— Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés — complementou.

Lula já comentou sobre craque da Seleção em outra Copa

Esta não é a primeira vez que Lula faz um comentário sobre um craque da Seleção Brasileira em momento de Copa do Mundo. Em 2006, o petista fez declarações sobre a forma física do atacante Ronaldo Fenômeno.

Leia Mais Jogo do Brasil hoje: horário e onde assistir ao vivo à partida contra o Haiti

— De vez em quando, encontro com o Ronaldo e sei que ele está magro. Mas vira e mexe a gente lê na imprensa brasileira que Ronaldo está gordo. Afinal de contas, ele está gordo ou não está gordo? — indagou Lula em conversa com Carlos Alberto Parreira, técnico do Brasil na época.

Ronaldo não gostou e respondeu o presidente:

— Todo mundo diz que ele (Lula) bebe pra caramba. Assim como é mentira que estou gordo, deve ser mentira que ele bebe pra caramba.