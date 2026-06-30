Lucas Paquetá sofre lesão muscular e será desfalque do Brasil nas oitavas de final da Copa

O meia Lucas Paquetá será desfalque para o jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador sofreu lesão muscular na região posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Japão.
A CBF confirmou a lesão nesta terça-feira e informou que o atleta “seguirá um protocolo de tratamento intensivo para tentar retornar no menor tempo possível”.
Paquetá segue com a denegação do Brasil e não será cortado. Ele ficará de fora do jogo de domingo (5), em Nova Jersey, contra o vencedor de Noruega e Costa do Marfim.
Endrick e Martinelli surgem como alternativas para a função. Raphinha, em fase final de recuperação de lesão muscular, poderá ficar à disposição.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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