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Atitude que inspirou
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Líderes "puxam a fila", e atletas da Seleção vão ao encontro dos torcedores na chegada a Cleveland

Marquinhos, Casemiro, Danilo, Raphinha, Fabinho, Matheus Cunha e Endrick posaram para selfies e concederam autógrafos para os cerca de 50 brasileiros que aguardavam a delegação antes do amistoso deste sábado (6), contra o Egito

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland

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