Líderes "puxam a fila", e atletas da Seleção vão ao encontro dos torcedores na chegada a Cleveland

Os primeiros jogadores da Seleção Brasileira a desembarcar no hotel em Cleveland, na noite desta sexta-feira (5), passaram reto rumo ao saguão.

Porém, quando o zagueiro Marquinhos, o lateral Danilo e o volante Casemiro desceram do ônibus e viram cerca de 50 brasileiros aguardando a delegação escorados em gradis, decidiriam ir imediatamente ao encontro da torcida.

A atitude dos líderes do grupo inspirou os demais. Na sequência, o volante Fabinho, o meia Raphinha e os atacantes Matheus Cunha e Endrick seguiram o mesmo caminho e partiram até os fãs.

O garoto de 19 anos do Real Madrid, que atuou no primeiro semestre emprestado ao Lyon, foi quem passou mais tempo atendendo os torcedores, inclusive saindo da área de isolamento, escoltado por seguranças, para prestigiar alguns brasileiros que tinham ficado sem fotos e autógrafos.

A partir de agora, a Seleção Brasileira entra em regime de concentração e só sairá do hotel no sábado (6), na hora de partir para o amistoso contra o Egito.

A atitude dos líderes do grupo inspirou os demais. Rodrigo Oliveria / Agência RBS

Mudanças após goleada

Antes da viagem, ainda em Morristown, em New Jersey, no QG do Brasil antes da Copa, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que fará quatro alterações em relação a goleada por 6 a 2 no Panamá.

Na zaga, Marquinhos retomará a titularidade após conquistar a Liga dos Campeões com o PSG. Ao seu lado, porém, permanece Léo Pereira uma vez que Gabriel Magalhães será preservando por desgaste físico.

As demais mudanças, por sua vez, terão caráter de teste. Na lateral esquerda, Douglas Santos receberá uma oportunidade no lugar de Alex Sandro. Já no setor ofensivo, Luiz Henrique e Matheus Cunha darão lugar, respectivamente, a Lucas Paquetá e Igor Thiago.

A Seleção enfrentará os egípcios com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Raphinha; Vini Jr. e Igor Thiago.

Neymar segue fora

Em tratamento de lesão, Neymar ficou em Morristown, acompanhado do médico Felipe Kalil, do coordenador de preparação física, Cristiano Nunes, e do fisioterapeuta Rafael Martini. O atleta é preparado para o decorrer da fase de grupos do Mundial.

Brasil e Egito enfrentam-se neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no Huntington Park, em Cleveland.