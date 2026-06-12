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Estreia nesta sexta-feira
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LeBron James do futebol, filho de ex-presidente e promessa que não vingou: os três destaques da seleção dos EUA 

Equipe comandada por Maurício Pochettino tem pressão por resultado e jogará em casa

Alex Torrealba

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