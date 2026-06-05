Lebron James do Brasil? Anderson Varejão rasga elogios a Neymar: "É um ícone, pode resolver em uma jogada"

Para Anderson Varejão, ícone do basquete brasileiro e mundial, a simples presença de Neymar em campo com a camisa da Seleção Brasileira já irá impor respeito aos adversários na Copa do Mundo.

Da mesma forma como Varejão viu ocorrer tantas vezes com LeBron James, seu parceiro por nove temporadas no Cleveland Cavaliers, principal time de basquete da cidade que receberá o Brasil neste sábado (6) para o amistoso contra o Egito.

— A gente sabe do potencial dele (Neymar). É o maior artilheiro da Seleção Brasileira de todos os tempos. É um nome que pesa realmente para o outro time. Quando o adversário olha e vê o Neymar do outro lado, pesa... É um cara que pode decidir um jogo com uma jogada — disse Varejão, em entrevista exclusiva a Zero Hora nesta sexta-feira (5), em um evento no Trent Park, na região sudoeste de Cleveland.

Em uma quadra pública, Varejão assistiu a um duelo de basquete e de embaixadinhas entre o Canarinho Pistola e o Moondog, mascotes da Seleção Brasileira e do Cleveland Cavaliers, respectivamente.

Aos 43 anos, Varejão é capixaba de nascimento, mas mora na cidade norte-americana desde 2004, quando ingressou na NBA. Hoje, é embaixador do Cleveland Cavaliers e consultor de talentos da franquia.

Fã de futebol, verá a Seleção "em casa" pela primeira vez.

— Eu cresci vivendo a Copa do Mundo. Decorava a casa toda e as ruas do bairro. Mas, depois que eu saí do Brasil, não tive muito a oportunidade de viver esse momento como sempre vivi. Então, estou muito feliz e honrado em poder receber a Seleção Brasileira aqui — completou.

Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Park, em Cleveland.

Leia a entrevista exclusiva de Varejão a Zero Hora

O que representa para você ver a Seleção Brasileira jogar em uma cidade que significa tanto para sua vida como atleta de ponta no basquete?

— Vai ser um evento diferente. A gente nunca teve a Seleção Brasileira aqui em Cleveland. É muito legal. Eu cresci vivendo Copa do Mundo. Decorava a casa toda, as ruas do bairro.

Mas, depois que eu saí do Brasil, não tive muito a oportunidade de viver esse momento como sempre vivi. Agora estou muito feliz em ter essa oportunidade de receber a Seleção Brasileira aqui em Cleveland.

E ver o Canarinho Pistola jogando basquete com o Moondog, com vários torcedores brasileiros?

— É muito legal sentir esse calor humano da torcida, receber os mascotes e a Seleção aqui. Estou muito feliz e honrado.

Na NBA, o mata-mata tem melhor de sete jogos. Na Copa do Mundo, é apenas um jogo eliminatório. É mais difícil? Podem ter mais surpresas?

— Eu acho que as surpresas sempre costumam existir quando é uma competição de mata-mata. Perdeu, está fora. Ganhou, está dentro. É assim no basquete no March Madness (tradicional campeonato de basquete universitário nos Estados Unidos) e na Copa do Mundo de Basquete. Quando chega nas oitavas, quartas, se perdeu, já era.

Você está confiante na conquista do hexa pelo Brasil?

Sempre que se fala em futebol, todo mundo fala sobre a Seleção Brasileira ANDERSON VAREJÃO Ex-jogador de basquete

— Eu espero que o Brasil traga o hexa. Acho que o mais importante numa competição como essa é o Brasil chegar bem, jogando um futebol redondinho, um ajudando o outro. Claro que a gente sabe que é preciso confiança, acreditar, porque é possível. Vai ser fácil? Não. Nada é fácil, ainda mais nesse nível. Então eu fico na torcida pelo Brasil, como todos os brasileiros aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo. Sempre que se fala em futebol, todo mundo fala sobre a Seleção Brasileira. Eu espero que a gente consiga fazer uma Copa do Mundo boa e, quem sabe, o hexa vem.

A presença do Neymar pela estrela que ele é pode fazer o adversário respeitar o Brasil de uma maneira diferente como imagino que ocorre com o LeBron James no basquete. Existe esse paralelo?

— Com certeza. O Neymar é um ícone do futebol brasileiro e mundial. A gente sabe do potencial dele. Sabe de tudo o que ele já fez pela Seleção Brasileira. É o maior artilheiro da Seleção em todos os tempos. É um nome que pesa realmente para o outro time. Quando está do outro lado, olha e vê que o Neymar está ali... pesa. É um cara que pode decidir um jogo com uma jogada. Não precisa fazer várias. Às vezes, mesmo em um jogo em que ele não está indo muito bem, é um cara que pode resolver a situação para o Brasil. Claro que ele está passando por um probleminha de lesão agora, mas parece ser algo tranquilo. Com certeza ele vai estar bem para a Copa.