Lebron James do Brasil? Anderson Varejão rasga elogios a Neymar: "É um ícone, pode resolver em uma jogada"

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Ícone do basquete, ex-atleta do Cleveland Cavaliers recebeu o "Canarinho Pistola" e concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland (EUA)

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