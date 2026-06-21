Copa do Mundo

Oitavo na lista
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Lamine Yamal supera Messi em ranking de jogadores mais jovens a marcar gols em Copa do Mundo; veja o top 10

Atacante fez o primeiro gol da Espanha contra a Arábia Saudita neste domingo

Zero Hora

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