Lamine Yamal supera Messi em ranking de jogadores mais jovens a marcar gols em Copa do Mundo; veja o top 10

Marcar o primeiro gol em uma Copa do Mundo e quebrar uma marca de Lionel Messi é algo para poucos. Foi o que Lamine Yamal alcançou neste domingo (21) ao abrir o placar pela Espanha contra a Arábia Saudita.
Com 18 anos e 343 dias, ele se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar gols em Mundiais. Quando balançou a rede pela primeira vez em Copas, em 2006, Messi tinha 18 anos e 357 dias.
O recorde continua sendo de Pelé. Em 1958, ele tinha 17 anos e 239 dias quando marcou contra o País de Gales, nas quartas de final do Mundial da Suécia.
- 1) Pelé (Brasil) - 17 anos e 239 dias
- 2) Manuel Rosas (México) - 18 anos e 93 dias
- 3) Gavi (Espanha) - 18 anos e 110 dias
- 4) Ibrahim Mbaye (Senegal) - 18 anos e 143 dias
- 5) Michael Owen (Inglaterra) - 18 anos e 190 dias
- 6) Nicolae Kovács (Romênia) - 18 anos e 197 dias
- 7) Dmitri Sychev (Rússia) - 18 anos e 231 dias
- 8) Lamine Yamal (Espanha) - 18 anos e 343 dias
- 9) Lionel Messi (Argentina) - 18 anos e 357 dias
- 10) Julian Green (Estados Unidos) - 19 anos e 25 dias
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