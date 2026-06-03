Lamine Yamal é um dos principais candidatos a craque da Copa do Mundo? Assista à análise do Grupo H

Entre campeões, sobreviventes e sonhadores, o Grupo H chega trazendo um dos principais craques desta Copa do Mundo de 2026.

O novo episódio do podcast Deu Liga na Copa analisa a chave que conta com Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Curaçao.

A talentosa Seleção da Espanha entra em campo carregando o peso do favoritismo e a missão de transformar posse de bola em resultados. Favoritos à liderança, os espanhóis possuem uma geração que busca reafirmar seu protagonismo no cenário internacional.

O principal nome é Lamine Yamal. O jogador do Barcelona destruiu praticamente todos os recordes de precocidade que apareceram pela frente: estreou pelo Barça com apenas 15 anos, é o artilheiro mais jovem da história do Barça e da La Liga e aparece também como o jogador mais jovem a estrelar e marcar um gol pela seleção espanhola.

Lamine Yamal é o craque da seleção espanhola. JAIME REINA / AFP

A tradicional Seleção do Uruguai, dona de uma das camisas mais respeitadas do futebol mundial, aposta em sua histórica capacidade de competir sob pressão para desafiar qualquer adversário.

Correndo por fora, a Arábia Saudita tenta repetir atuações marcantes de edições recentes, enquanto a estreante Seleção de Cabo Verde sonha em transformar a maior aventura de sua história em um conto de fadas mundialista.

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Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.