Lá vêm eles de novo: Alemanha estreia na Copa do Mundo com goleada de 7 a 1 sobre Curaçao

Alemanha mostrou força ofensiva na estreia. ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O 7 a 1 da Alemanha apareceu mais uma vez na Copa do Mundo. Desta vez, pelo menos, a Seleção Brasileira não foi a vítima. Coube à estreante Curaçao sofrer com o forte ataque alemão neste domingo (14), em Houston, nos Estados Unidos.

Foram necessários apenas cinco minutos para os alemães mostrarem seu poderio ofensivo. Félix Nmecha abriu o placar. Curaçao, no entanto, não tinha nada a perder. Após uma bela caneta de Juninho Bacuna, que animou os torcedores, a festa foi ainda maior com o primeiro gol da história do país caribenho no Mundial. Livano Comenencia foi o autor da façanha.

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O gol sofrido colocou uma pressão na Alemanha, que parou de atacar como antes e deu espaços para Curaçao sonhar mais alto. Porém, um escanteio bem cobrado deixou o zagueiro Nico Schlotterback livre para cabecear para o gol.

Antes do intervalo, os alemães ainda tiveram um pênalti a favor. Kai Havertz converteu e devolveu a tranquilidade para a tetracampeã.

A Alemanha voltou para o segundo tempo com o objetivo de matar o jogo. Com dois minutos, Musiala marcou o quarto.

Os alemães tiveram mais algumas chances, e Nathaniel Brown fez o quinto. Denis Undav, que saiu do banco, também deixou o dele. Havertz, de cavadinha, deu números finais e fechou o segundo 7 a 1 da história alemã em Copas do Mundo.

Próxima rodada

Na segunda rodada, as seleções que estão no Grupo E voltam a jogar no sábado (20). A Alemanha enfrenta a Costa do Marfim, em Toronto, no Canadá. Curaçao duela contra o Equador, em Kansas City, nos EUA.

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