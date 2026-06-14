Copa do Mundo

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Lá vêm eles de novo: Alemanha estreia na Copa do Mundo com goleada de 7 a 1 sobre Curaçao

Tetracampeã não tomou conhecimento de seleção estreante na competição e venceu os caribenhos com autoridade

Alex Torrealba

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