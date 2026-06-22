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Klose parabeniza Messi após recorde de gols em Copas: "É o melhor de todos os tempos" 

Camisa 10 da Albiceleste chegou a 18 gols em Mundiais e ultrapassou o alemão na artilharia do ranking 

Zero Hora

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