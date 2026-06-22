Klose parabeniza Messi após recorde de gols em Copas: "É o melhor de todos os tempos" 

Em um gesto de reconhecimento ao seu sucessor como maior artilheiro na história das Copas do Mundo, o ex-atacante alemão Miroslav Klose parabenizou Lionel Messi por alcançar a marca de 18 gols em Mundiais. O recorde anterior era do alemão, com 16 bolas na rede.
Messi havia igualado a marca do alemão na estreia da Copa de 2026 contra a Argélia, ao marcar um hat-trick. No entanto, o craque argentino balançou as redes duas vezes nesta segunda-feira (22) contra a Áustria, e se isolou na ponta do ranking com 18 gols.
Klose parabenizou Messi pelo recorde e exaltou o argentino.
— Para mim, Lionel Messi é o melhor de todos os tempos. Parabéns, campeão — declarou o agora técnico do Nuremberg, ao site Süddeutsche Zeitung.
O alemão participou de quatro edições de Copa do Mundo e assumiu a ponta do ranking no Mundial de 2014 durante a histórica goleada de 7 a 1 sobre o Brasil.
Nas Copas de 2018 e 2022, ninguém havia alcançado o alemão, mas, em 2026, além de Messi, Mbappé pode ultrapassar Klose e seguir na perseguição à liderança do ranking. O francês soma 15 gols em Mundiais.
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