A Argélia venceu a Jordânia nesta terça-feira (23), pelo grupo J da Copa do Mundo 2026. O jogo realizado no Levi's Stadium, em San Francisco, Estados Unidos, terminou 2 a 1 para a seleção argelina.
Al-Rashdan abriu o placar no primeiro tempo para a Jordânia, mas Gouiri e Benbouali garantiram a vitória da Argélia na etapa final.
Como foi Jordânia x Argélia em tempo real
Jordânia x Argélia
Tabela da Copa do Mundo 2026
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