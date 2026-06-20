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Joia da Seleção ganha protagonismo com Ancelotti e vira opção após lesão de Raphinha

Atacante Rayan, 19 anos, foi o escolhido do treinador para entrar em campo durante a vitória sobre o Haiti, nesta sexta (19), após a saída do atacante do Barcelona

Rodrigo Oliveira

Da Filadélfia

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