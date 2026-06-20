Joia da Seleção ganha protagonismo com Ancelotti e vira opção após lesão de Raphinha

Rayan substituiu Raphinha aos 40 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Uma promessa da Seleção Brasileira está ganhando protagonismo com o técnico Carlo Ancelotti e, a partir da lesão de Raphinha, entrou na briga por uma vaga na equipe titular.

Não, não se trata de Endrick.

O atacante Rayan, 19 anos, virou candidato a ser o novo ponta-direita a partir da lesão do gaúcho do Barcelona, que teve confirmada neste sábado (20) uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e deve parar por duas a três semanas, conforme apuração de Zero Hora.

O garoto do Bournemouth foi justamente quem substituiu Raphinha aos 40 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta (19), quando o meia-atacante deixou o gramado machucado.

Naquele momento, Rayan desbancou pontas que antes estavam acima na hierarquia de Ancelotti, como Luiz Henrique, que sequer entrou no jogo, e Gabriel Martinelli, que ingressaria apenas na segunda etapa.

— A escolha pelo Ryan aconteceu porque ele mostrou muita qualidade. Além disso, o Rayan tem um perfil diferente do Raphinha.

Provavelmente são pequenos detalhes que determinam a entrada de um jogador ou de outro — disse Carlo Ancelotti, sem revelar muito sobre os motivos para a escolha do jovem.

A declaração evasiva do treinador indica que Gabriel Martinelli e Luiz Henrique também estão no páreo para a vaga de Raphinha, e a escolha do treinador levará em conta as características de cada adversário.

A temporada da Rayan

Contratado pelo Bournemouth no início do ano, Rayan marcou cinco gols e deu duas assistências em 15 jogos pela Premier League.

Antes da convocação final para a Copa do Mundo, o jovem havia atuado apenas 14 minutos com a camisa da Seleção: a parte final da vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em março.

Depois, o atleta ingressou no intervalo da vitória por 6 a 2 em amistoso contra o Panamá,; no dia 31 de maio, e na vitória sobre o Haiti, já na Copa, totalizando apenas três partidas sob o comando de Ancelotti.

Quando Raphinha pode voltar?

Conforme apurado por Zero Hora, Raphinha está fora do jogo contra a Escócia, na quarta (24), e da partida de 16 avos de final, a primeira do mata-mata.