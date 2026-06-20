A segunda rodada da Copa do Mundo continua neste sábado (20). Os grupos E e F voltam a campo para mais um passo rumo à classificação à próxima fase
Holanda e Suécia abrem o dia, às 14h, em Houston. Às 17h, é a vez de Alemanha x Costa do Marfim, no Estádio de Toronto. À noite, tem Equador x Curaçao, às 21h, em Kansas City.
Para quem quiser encarar a madrugada, tem Tunísia x Japão a 1h, já no domingo (21).
Holanda x Suécia (14h) - Grupo F
Escalações para Holanda x Suécia
Holanda: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven; Ryan Gravenberch, De Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Summervile. Técnico: Ronald Koeman.
Suécia: Kristoffer Nordfeldt, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Nilsson Lindelöf; Alexander Bernhards, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.
Arbitragem para Holanda x Suécia
Michael Oliver (ING) auxiliado por Stuart Burt e por James Mainwaring (ING). VAR: Jarred Gillett (ING).
Onde assistir ao vivo Holanda x Suécia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Alemanha x Costa do Marfim (17h) - Grupo E
Escalações para Alemanha x Costa do Marfim
Alemanha: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Costa do Marfim: Yahia Fofana, Guéla Doué, Singo, Emmanuel Agbadou e Konan; Franck Kessié, Seko Fofana, Bazoumana Touré e Ousmane Diomande; Elye Wahi e Nicolas Pépé (Amad Diallo). Técnico: Emerse Faé.
Arbitragem para Alemanha x Costa do Marfim
Juan Gabriel Benítez (PAR) auxiliado por Eduardo Cardozo e Milcíades Saldívar (PAR). VAR: Antonio Garcia (URU).
Onde assistir ao vivo Alemanha x Costa do Marfim
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Equador x Curaçao (21h) - Grupo E
Escalações para Equador x Curaçao
Equador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata e Pedro Vite; John Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
Curaçao: Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia. Técnico: Dick Advocaat.
Arbitragem para Equador x Curaçao
Ning Ma (CHN) auxiliado por Fei Zhou (CHN) e Saoud Almaqaleh (QAT). VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL).
Onde assistir ao vivo Equador x Curaçao
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Tunísia x Japão (1h de domingo) - Grupo F
Escalações para Tunísia x Japão
Tunísia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi e Abdi; Skhiri, Khedira, Gharbi e Hannibal; Ben Slimane e Saad. Técnico: Hervé Renard.
Japão: Zion Suzuki; Doan; Watanabe, Taniguchi e Nakamura; Sano, Kamada, Kubo, Junya Ito e Maeda; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Arbitragem para Tunísia x Japão
István Kovács (ROU) auxiliado por Ferencz Tunyogi (ROU) e Mihai Marica (ROU). VAR: Defayi San (SUI).
Onde assistir ao vivo Tunísia x Japão
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 23h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 0h55min;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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