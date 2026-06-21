O domingo (21) terá os grupos G e H de volta a campo para a segunda rodada da Copa do Mundo. A situação nas duas chaves é igual: todos empatados com um ponto. Portanto, os quatro jogos do dia são decisivos para a classificação à próxima fase.
Abrindo o dia, Espanha e Arábia Saudita se enfrentam às 13h. O outro jogo do Grupo H é Uruguai x Cabo Verde, marcado para as 19h.
Pelo Grupo G, Bélgica e Irã se enfrentam às 16h, enquanto Nova Zelândia e Egito jogam às 22h.
Espanha x Arábia Saudita (13h) - Grupo H
Escalações para Espanha x Arábia Saudita
Espanha: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Gavi e Fabián Ruiz; Ferran Torres e Mikel Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.
Arábia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Nasser Al Dawsari e Abdullah Al Khaibari; Musab Al Juwayr e Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.
Arbitragem para Espanha x Arábia Saudita
Raphael Claus (BRA) auxiliado por Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo (BRA). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Espanha x Arábia Saudita
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 12h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 12h50;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Bélgica x Irã (16h) - Grupo G
Escalações para Bélgica x Irã
Bélgica: Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard e Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere (Lukaku) e Jeremy Doku. Técnico: Rudi Garcia.
Irã: Alireza Beyranvand; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Saman Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Mohammad Mohebie, Ariya Yousefi; Medi Taremi e Shahriyar Moghanloo. Técnico: Amir Ghalenoei.
Arbitragem para Bélgica x Irã
Dario Herrera (ARG) auxiliado por Cristian Navarro (ARG) e por Gabriel Chade (ARG). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Bélgica x Irã
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Uruguai x Cabo Verde (19h) - Grupo H
Escalações para Uruguai x Cabo Verde
Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Sidny Cabral; Lenini, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Duarte e Ryan Mendes; Livramento. Técnico: Pedro Leitão.
Arbitragem para Uruguai x Cabo Verde
Espen Eskas (NOR) auxiliado por Jan Erik Engan (NOR) e por Isaak Basheven (NOR). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Uruguai x Cabo Verde
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 18h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h55;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Nova Zelândia x Egito (22h) - Grupo G
Escalações para Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Callum McCowatt, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.
Egito: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy e Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zizo e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Arbitragem para Nova Zelândia x Egito
Omar Al Ali (EAU) auxiliado por Mohammed Ahmed Yousuf (EAU) e Taleb Al Marri (QAT). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Nova Zelândia x Egito
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 22h no aplicativo de GZH;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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