A Copa do Mundo 2026 terá, nesta terça-feira (16), mais quatro partidas pela fase de grupos, incluindo as estreias de seleções campeãs mundiais.
Às 16h, a França enfrenta Senegal, em East Rutherford. Às 19h, o Iraque joga contra a Noruega, em FoxBorough. Já às 22h, a Argentina encara a Argélia, em Kansas City.
Para fechar a programação, na madrugada da quarta-feira (17), às 1h, Áustria e Jordânia jogam pelo Grupo J.
França x Senegal (16h) - Grupo I
Escalações para França x Senegal
França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Désiré Doué; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.
Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck e Ismail Jakobs; Lamine Camara, Sapoko Ndiaye, Habib Diarra e Iliman Ndiaye; Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
Arbitragem para França x Senegal
Alireza Faghani será auxiliado por George Lakrindis e Andrew Lindsay, da Austrália. VAR: Abdullah Alsheri.
Onde assistir ao vivo
França x Senegal
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre o jogo com o Gaúcha na Copa às 15h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, CazéTV e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Iraque x Noruega (19h) - Grupo I
Escalações para Iraque x Noruega
Iraque: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahsin, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Amyn, Sher, Marco Faraj e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold
Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e Holmgren Pedersen; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Strand Larsen e Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Arbitragem para Iraque x Noruega
Pierre Atcho será auxiliado por Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong. VAR: Guilhermo Pacheco.
Onde assistir ao vivo Iraque x Noruega
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre o jogo com o Hoje nos Esportes às 18h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 18h50;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Argentina x Argélia (22h) - Grupo J
Escalações para Argentina x Argélia
Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Nicolás Tagliafico (Facundo Medina); Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
Argélia: Luca Zidane, Achref Abada, Zineddine Belaid, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouri e Mohamed Amine Amoura. Técnico: Vladmir Petkovic.
Arbitragem para Argentina x Argélia
Szymon Marciniak será auxiliado por Tomasz Listkiewicz e por Adam Kupsik. VAR: Tomasz Kwatwolski.
Onde assistir ao vivo Argentina x Argélia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre o jogo com o Gaúcha na Copa às 21h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Áustria x Jordânia (1h) - Grupo J
Escalações para Áustria x Jordânia
Áustria: Alexander Schlager; Phillipp Mwene, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch e Romano Schmid; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Jordânia: Yazeed Abulaila; Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab e Mohannad Abu Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan e Mahmoud Al-Mardi; Musa Al-Taamari e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.
Arbitragem para Áustria x Jordânia
Dahane Beida será auxiliado por Jerson Santos e Elvis Noupue. VAR: Mahmoud Ashour.
Onde assistir ao vivo Áustria x Jordânia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre o jogo com o Gaúcha na Copa às 0h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 0h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e a Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
Confira o simulador da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar