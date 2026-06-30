Nesta terça-feira (30), a Seleção Brasileira conhecerá seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Noruega e Costa do Marfim se enfrentam às 14h (de Brasília), em Dallas, em duelo válido pela fase de 16 avos de final. Quem avançar terá o Brasil pela frente na próxima fase.
Após o enfrentamento dos africanos com os europeus, será a vez de França e Suécia brigarem por uma vaga entre os 16 melhores do torneio. O jogo acontece às 18h, em Nova York, e quem avançar enfrenta o Paraguai na próxima fase.
Encerrando os jogos do dia, às 22h, o México enfrenta o Equador na Cidade do México.
Costa do Marfim x Noruega (14h) - 16 avos de final
Escalações para Costa do Marfim x Noruega
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny. Técnico: Emerse Faé.
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Arbitragem para Costa do Marfim x Noruega
Jesús Valenzuela auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (trio venezuelano). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Costa do Marfim x Noruega
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
França x Suécia (18h) - 16 avos de final
Escalações para França x Suécia
França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Désiré Doué; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.
Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Nilsson Lindelöf; Alexander Bernhards, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.
Arbitragem para França x Suécia
Danny Makkelie auxiliado por Hessel Steegstra e Jan De Vries (trio holandês). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo França x Suécia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
México x Equador (22h) - 16 avos de final
Escalações para México x Equador
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo (Brian Gutierrez); Julián Quiñonez e Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre.
Equador: Hernán Galíndez; John Yeboah, Willian Pacho, Joel Ordóñez e Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pablo Vite e Nilson Angulo; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Nilson Angulo.
Arbitragem para México x Equador
Slavko Vincic auxiliado por Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (trio esloveno). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo México x Equador
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 20h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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