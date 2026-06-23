Nesta terça-feira (22) ocorrerá mais quatro jogos válidos pela segunda rodada da Copa do Mundo. Desta vez, os grupos K e L entram em ação e terão duas partidas em cada chave.
Abrindo o dia, Portugal e Uzbequistão se enfrentam às 14h, em Houston, pela segunda rodada do Grupo K. Além deste jogo, Colômbia x Congo se enfrentam, às 23h, em Guadalajara, pela mesma chave.
Pelo Grupo L, jogam Inglaterra x Gana, às 17h, em Boston, e Panamá x Croácia duelam às 20h, na cidade de Toronto, pela segunda rodada da Copa do Mundo.
Portugal x Uzbequistão (14h) - Grupo K
Escalações para Portugal x Uzbequistão
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga (ou Gonçalo Inácio) e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Rafael Leão (ou Pedro Neto) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Uzbequistão: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Jasurbek Urozov e Abdurauf Abdullaev; Bekzod Karimov, Aleksandr Mozgovoy, Otabek Shukurov e Farrukh Sayfiev; Abbosbek Fayzullaev e Odiljon Khamrobekov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.
Arbitragem para Portugal x Uzbequistão
Jalal Jayed auxiliado por Zakadia Brinsi e Mostafa Akarkad (trio marroquino). VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Onde assistir ao vivo Portugal x Uzbequistão
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Inglaterra x Gana (17h) - Grupo L
Escalações para Inglaterra x Gana
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Gana: Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Ernest Nuamah, Caleb Yirenkyi, Ebenezer Owusu e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew; Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.
Arbitragem para Inglaterra x Gana
Saíd Martínez auxiliado por Walter López e Christian Ramírez (trio hondurenho). VAR: Armando Villarreal (EUA)
Onde assistir ao vivo Inglaterra x Gana
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Panamá x Croácia (20h) - Grupo L
Escalações para Panamá x Croácia
Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba e Jiovany Ramos; Amir Murillo, Cristian Martínez, Carlos Harvey e Andrés Andrade; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.
Croácia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car e Joško Gvardiol; Luka Modrić e Mateo Kovačić; Petar Sučić, Martin Baturina e Ivan Perišić; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalić.
Arbitragem para Panamá x Croácia
Pierre Atcho auxiliado por Boris Ditsoga e Amos Abeigne (trio gabonês). VAR: Nicolas Gallo (COL)
Onde assistir ao vivo Panamá x Croácia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Colômbia x República Democrática do Congo (23h) - Grupo K
Escalações para Colômbia x República Democrática do Congo
Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.
Congo: Lionel Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi e Arthur Masuaku; Noah Mukau, Samuel Moutoussamy e Edo Kayembe; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.
Arbitragem para Colômbia x República Democrática do Congo
Maurizio Mariani auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. VAR: Marco Di Bello (quarteto italiano).
Onde assistir ao vivo Colômbia x República Democrática do Congo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 22h
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 22h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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