Nesta sexta-feira (26), teremos novas seleções classificadas para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Além das equipes que avançarem, outros países retornarão para casa mais cedo.
Ao todo, serão seis duelos válidos pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial. Abrindo o dia, o Grupo I será definido. Noruega e França se enfrentam às 16h. Quem vencer assumirá a primeira colocação da chave.
No mesmo horário, Senegal e Iraque definirão quem terminará em terceiro e último lugar do grupo.
Às 21h, pelo Grupo H, Uruguai e Espanha medirão forças em busca da primeira colocação. Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam com o objetivo claro de garantir a classificação para a próxima fase.
Fechando o dia, na virada de sexta para sábado, à 0h, mais dois confrontos válidos pelo Grupo G: Egito x Irã e Nova Zelândia x Bélgica.
Noruega x França (16h) - Grupo I
Escalações para Noruega x França
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot e Barcola; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.
Arbitragem para Noruega x França
Michael Oliver auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring. VAR: Jarred Gillet (quarteto inglês)
Onde assistir ao vivo Noruega x França
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Senegal x Iraque (16h) - Grupo I
Escalações para Senegal x Iraque
Senegal: Mory Diaw (Edouard Mendy); Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Malick Diouf; Mamadou Sarr, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara; Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
Iraque: Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.
Arbitragem para Senegal x Iraque
Antony Taylor auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn (trio inglês). VAR: Ivan Bebek (CRO)
Onde assistir ao vivo Senegal x Iraque
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Cabo Verde x Arábia Saudita (21h) - Grupo H
Escalações para Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Willy Semedo; Lenini, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.
Arábia Saudita: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Al Juwayr, Nasser Al Dawsari, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al Khaibari e Moteb Al Harbi; Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.
Arbitragem para Cabo Verde x Arábia Saudita
François Leteixier auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (trio francês). VAR: Marco Di Bello (ITA)
Onde assistir ao vivo Cabo Verde x Arábia Saudita
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Uruguai x Espanha (21h) - Grupo H
Escalações para Uruguai x Espanha
Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Agustín Canobbio. Técnico: Marcelo Bielsa.
Espanha: Unai Simón; Porro, Cubarsí , Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente
Arbitragem para Uruguai x Espanha
Ismail Elfath auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio estadunidense). VAR: Tatty Guzman (NIC)
Onde assistir ao vivo Uruguai x Espanha
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Egito x Irã (00h) - Grupo G
Escalações para Egito x Irã
Egito: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy e Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour e Mohamed Salah; Ziko e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan
Irã: Alireza Beyranvand, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Hossein Kanaani; Saleh Hardani, Saman Ghodoos, Ramin Rezaeian, Saeid Ezatollahi, Mohammad Mohebie e Ehsan Hajsafi; Medi Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.
Arbitragem para Egito x Irã
Szymon Marciniak auxiliado por Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. VAR: Tomasz Kwatwolski (quarteto polonês)
Onde assistir ao vivo Egito x Irã
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 23h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 23h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Nova Zelândia x Bélgica (00h) - Grupo G
Escalações para Nova Zelândia x Bélgica
Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Callum McCowatt, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.
Bélgica: Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel, Brandon Mechele e De Cuyper; Raskin, Youri Tielemans, Leandro Trossard e Kevin De Bruyne; Alexis Saelemaekers e Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.
Arbitragem para Nova Zelândia x Bélgica
Adham Makhadmeh auxiliado por Mohammad Alkalaf e Ahmad Alroalle (trio da Jordânia). VAR: Juan Soto (VEN)
Onde assistir ao vivo Nova Zelândia x Bélgica
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 23h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 23h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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