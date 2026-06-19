Jogos desta sexta-feira na Copa do Mundo: horário, escalações e onde assistir ao vivo

Nesta sexta-feira (19), quatro jogos serão realizados pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para o jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, pelo Grupo C do Mundial, às 21h30min, na Filadélfia.
Também pelo Grupo C, Escócia e Marrocos se enfrentam às 19h. Pelo Grupo D, jogam Estados Unidos x Austrália, às 16h, e Turquia x Paraguai, às 00h de sábado, fecham o dia.
Estados Unidos x Austrália (16h) - Grupo D
Escalações para Estados Unidos x Austrália
Estados Unidos: Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic (Berhalter); Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Austrália: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda e Jordan Bos; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.
Arbitragem para Estados Unidos x Austrália
Felix Zwayer auxiliado por Robert Kempter e Christian Dietz. VAR: Bastian Dankert (quarteto alemão).
Onde assistir ao vivo Estados Unidos x Austrália
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Escócia x Marrocos (19h) - Grupo C
Escalações para Escócia x Marrocos
Escócia: Gunn; Hickey, Hanley, Hendry e Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson e McGinn; Shankland, Adams. Técnico: Steve Clarke.
Marrocos: Bounou; Hakimi, Riad, Diop e Mazraoui; El Aynaoui e Bouaddi; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Arbitragem para Escócia x Marrocos
Ilgiz Tantashev auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin (trio do Uzbequistão). VAR: Armando Villarreal (USA).
Onde assistir ao vivo Escócia x Marrocos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Brasil x Haiti (21h30min) - Grupo C
Escalações para Brasil x Haiti
Brasil: Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Paquetá (Matheus Cunha), Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti
Haiti: Placide; Carlens, Ade, Delcroix e Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques e Providence; Isidor e Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.
Arbitragem para Brasil x Haiti
Alejandro Hernández, auxiliado por José Naranjo e Diego Sánchez (trio espanhol). VAR: Ainda não divulgado pela Fifa.
Onde assistir ao vivo Brasil x Haiti
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 18h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Turquia x Paraguai (00h) - Grupo D
Escalações para Turquia x Paraguai
Turquia: Ugurcan Cakir; Zeki Çelik, Demiral, Abdulkerim Bardakci e Kadioglu; Calhanoglu, Ismail Yuksek e Arda Guler; Alper Yilmaz, Orkun Kökçü e Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Aldereta e Junior Alonso; Bobadilla, Cubas, Diego Gómez e Almirón; Mauricio e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.
Arbitragem para Turquia x Paraguai
Iván Barton (ESA) auxiliado porDavid Moran (ESA) e Antonio Pupiro (NIC). VAR: Khammis Almarri (QAT).
Onde assistir ao vivo Turquia x Paraguai
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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