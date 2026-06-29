A Copa do Mundo não para, e nesta segunda-feira (29) teremos mais três duelos válidos pela segunda fase. O destaque fica para a Seleção Brasileira, que entra em campo contra o Japão, às 14h, em Houston, no primeiro duelo eliminatório da equipe de Carlo Ancelotti no torneio.
A 16 avos de final garante vaga nas oitavas do Mundial. E a partida é em jogo único: quem perder se despede da Copa. Em caso de empate, o duelo vai para a prorrogação e, se for o caso, penalidades.
O Brasil abre o dia contra os japoneses buscando a classificação para a próxima fase. Mais tarde, às 17h30, é a vez de Alemanha e Paraguai se enfrentarem na busca pela vaga entre os 16 melhores do Mundial. O jogo acontece em Boston, Estados Unidos.
Concluindo os classificados do dia, Holanda e Marrocos jogam às 22h, em Monterrey, no México.
Brasil x Japão (14h) - 16 avos de final
Escalações para Brasil x Japão
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe (Itakura); Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda (Kubo). Técnico: Hajime Moriyasu.
Arbitragem para Brasil x Japão
Maurizio Mariani, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (trio italiano). VAR: não divulgado
Onde assistir ao vivo Brasil x Japão
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 11h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Alemanha x Paraguai (17h30min) - 16 avos de final
Escalações para Alemanha x Paraguai
Alemanha: Neuer; Kimmich, Rudiger, Jonathan Tah e Brown (Raum); Nmecha, Pavlovic, Musiala e Wirtz; Sané e Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (Canale) e Junior Alonso (Medina); Andrés Cubas, Galarza, Almirón e Enciso; Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.
Arbitragem para Alemanha x Paraguai
Jalal Jayed auxiliado por Zakaria Brinski e Mostafa Akarkad (trio marroquino). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Alemanha x Paraguai
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h20min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Holanda x Marrocos (22h) - 16 avos de final
Escalações para Holanda x Marrocos
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven; Ryan Gravenberch, De Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari. Técnico: Mohamed Quahbi.
Arbitragem para Holanda x Marrocos
Wilton Pereira Sampaio auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia (trio brasileiro). VAR: ainda não foi divulgado.
Onde assistir ao vivo Holanda x Marrocos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 20h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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