As seleções que fazem parte dos Grupos I e J entram em campo nesta segunda-feira (22) na Copa do Mundo. Será mais uma chance de acompanhar três artilheiros que brilharam na primeira rodada.
Em Argentina x Áustria, que venceram na estreia, Messi pode se isolar como maior artilheiro da história das Copas, a partir das 14h. A França, de Mbappé, que também está próximo de quebrar essa marca, joga contra o Iraque às 18h.
Ainda terá Haaland em campo pela Noruega. Autor de dois gols na estreia, o atacante é a esperança contra Senegal, às 21h. No último jogo, que será meia-noite de terça-feira (23), Jordânia e Argélia se enfrentam.
Argentina x Áustria (14h) - Grupo J
Escalações para Argentina x Áustria
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Nico González; Messi e Julian Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni
Áustria: Alexander Schlager; Lienhart, Danso e Alaba; Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Mwene e Sabitzer; Schmid e Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick
Arbitragem para Argentina x Áustria
Amin Omar, auxiliado por Mahmoud Abouregal e Ahmed Hossam (trio egípcio). VAR: não divulgado
Onde assistir ao vivo Argentina x Áustria
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
França x Iraque (18h) - Grupo I
Escalações para França x Iraque
França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné, Rabiot, Olise, Dembélé e Barcola (Doué); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
Iraque: Hassan; Ali, Tahssen, Hashem e Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal e Jasim; Hussein e Al-Hamadi. Técnico: Graham Arnold
Arbitragem para França x Iraque
Drew Fischer auxiliado por Michael Barwegen e Lyes Arfa (trio canadense). VAR: Joe Disckerson (EUA)
Onde assistir ao vivo França x Iraque
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Noruega x Senegal (21h) - Grupo I
Escalações para Noruega x Senegal
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggen e Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes e Nusa; Sortloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken
Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Camara, Idrissa Gueye e Pape Gueye; Mbaye, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw
Arbitragem para Noruega x Senegal
Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia. VAR: Rodolpho Toski Marques (todos brasileiros)
Onde assistir ao vivo Noruega x Senegal
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 20h55min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Jordânia x Argélia (meia-noite de segunda para terça) - Grupo J
Escalações para Jordânia x Argélia
Jordânia: Abu Laila; Al-Arab, Nasib e Abualnadi; Haddad, Al-Rashdan, Al Rawabdeh e Taha; Fakhouri, Tamari e Olwan. Técnico: Jamal Sellami
Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb, Mahrez, Maza e Chaibi. Gouri. Técnico: Vladimir Petkovic
Arbitragem para Jordânia x Argélia
Slavko Vincic, auxiliado por Tomaz Klancnik e Andras Kovacic (trio da eslovaco). VAR: não divulgado
Onde assistir ao vivo Jordânia x Argélia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 23h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 23h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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