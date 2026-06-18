A segunda rodada da Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (18), com a realização de quatro jogos.
Às 13h, a República Tcheca enfrenta a África do Sul, em Atlanta, pelo Grupo A. Às 16h, pelo Grupo B, a Suíça duela contra a Bósnia e Herzegovina, em Los Angeles.
Abrindo os últimos dois jogos do dia, às 19h, Canadá e Catar medirão forças pelo Grupo B, em Vancouver. E fechando a quinta-feira, o México enfrenta a Coreia do Sul, às 22h, em Guadalajara.
República Tcheca x África do Sul (13h) - Grupo A
Escalações para República Tcheca x África do Sul
República Tcheca: Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick. Técnico: Miroslav Koubek.
África do Sul: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster. Técnico: Hugo Broos.
Arbitragem para República Tcheca x África do Sul
Tori Penso, auxiliado por Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (trio estadunidense). VAR: Tatiana Guzman (NCA)
Onde assistir ao vivo República Tcheca x África do Sul
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 12h50min no aplicativo de GZH e no Youtube de Gaúcha Esportes;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Suíça x Bósnia e Herzegovina (16h) - Grupo B
Escalações para Suíça x Bósnia e Herzegovina
Suíça: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin
Bósnia Herzegovinea: Vasilj; Dedic, Katic, Tarik Muharemović e Kolasinac; Alajbegovic, Tahirovic, Ivan Basic e Bajraktarevic; Jovo Lukic e Ermedin Demirović. Técnico: Sergej Barbarez.
Arbitragem para Suíça x Bósnia e Herzegovina
João Pedro Silva Pinheiro, auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia (trio português). VAR: Dennis Higler (HOL).
Onde assistir ao vivo a Suíça x Bósnia e Herzegovina
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h com o Gaúcha na Copa;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV, SporTV, SBT, GE TV, Globoplay, Nsports e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Canadá x Catar (19h) - Grupo B
Escalações para Canadá x Catar
Canadá: Maxim Crépeau, Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch
Catar: Mahmoud Abunada, Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Issa Laye, Assim Madibo, Jassem Abdulsallam e Akram Afif ; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq. Técnico: Julian Lopetegui.
Arbitragem para Canadá x Catar
Cristian Garay, auxiliado por Jose Retamal e Miguel Rocha. VAR: Juan Lara (quarteto chileno).
Onde assistir ao vivo a Canadá x Catar
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 18h com o Gaúcha na Copa;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h50min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
México x Coreia do Sul (22h) - Grupo B
Escalações para México x Coreia do Sul
México: Raul Rangel; Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez e Jesus Gallardo; Erik Lira; Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez e Julian Quinones; Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre
Coreia do Sul: Seunggyu Kim; Youngwoo Seol, Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee e Taeseok Lee; Inbeom Hwang e Suengho Paik; Jaesung Lee, Kaning Lee e Heung-min Son. Técnico: Myung Bo Hong.
Arbitragem para México x Coreia do Sul
Gustavo Tejera, auxiliado por Carlos Barreiro e Nicolás Taran. VAR: Leodan Gonzalez (quarteto uruguaio).
Onde assistir ao vivo a México x Coreia do Sul
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h com o Gaúcha na Copa;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
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