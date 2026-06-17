A Copa do Mundo 2026 tem nesta quarta-feira (17), a realização de mais quatro jogos no sétimo dia do torneio. O destaque fica pela estreia de Portugal e o duelo entre Inglaterra e Croácia.
Às 14h, a seleção portuguesa enfrenta a República Democrática do Congo, pela primeira rodada do Grupo K, em Houston. Mais tarde, às 17h, Inglaterra e Croácia jogam em Arlington, pelo Grupo L.
Encerrando o dia, Gana e Panamá medirão forças, às 20h, em Toronto, fechando a primeira rodada do Grupo L, e, às 23h, Uzbequistão e Colômbia jogam na Cidade do México, pela chave K.
Portugal x República Democrática do Congo (14h) - Grupo K
Escalações para Portugal x República Democrática do Congo
Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez
República Democrática do Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku e Meschack Elia; Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre
Arbitragem para Portugal x República Democrática do Congo
Abdulrahman Aljassim, auxiliado porTaleb Almarri e Saoud Almaqaleh (trio catari). VAR: Khamis Almarri (QAT)
Onde assistir ao vivo Portugal x República Democrática do Congo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com o Sala de Redação às 13h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Inglaterra x Croácia (17h) - Grupo L
Escalações para Inglaterra x Croácia
Inglaterra: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane e Marcus Rashford. Técnico: Thomas Tuchel
Croácia: Dominik Livakovic, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo e Luka Vuskovic; Josip Stanisic, Luka Modric, Luka Sucic, Martin Baturina, Andrej Kramaric e Ivan Perisic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalic
Arbitragem para Inglaterra x Croácia
Clement Turpin, auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Pages . VAR: Jérôme Brisard (quarteto francês)
Onde assistir ao vivo a Inglaterra x Croácia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com Gaúcha na Copa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV, SBT, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Gana x Panamá (20h) - Grupo L
Escalações para Gana x Panamá
Gana: Benjamin Asare; Alexander Djiku, Kojo Pepprah e Gideoh Mensah; Augustine Boakye, Kwasi Sibo, Fatawu Issahaku e Kamal Sulemana; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Prince Adu. Técnico: Carlos Queiroz
Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade e Fidel Escobar; Amir Murillo, Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas e César Blackman; Ismael Díaz e Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen
Arbitragem para Gana x Panamá
Glenn Nyberg, auxiliado por Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist (trio sueco). VAR: Bram Van Driessche (BEL)
Onde assistir ao vivo a Gana x Panamá
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com o Gaúcha na Copa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Uzbequistão x Colômbia (23h) - Grupo L
Escalações para Uzbequistão x Colômbia
Uzbequistão: Nematov; Nasrullaev, Khusanov, Ashurmatov, Abdullayev e Sayflyev; Shukurov, Khamrobekov, Urunov e Fayzullayev; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro
Colômbia: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Luis Díaz e James Rodríguez; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo
Arbitragem para Uzbequistão x Colômbia
Antony Taylor, auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn. VAR: Jarred Gillet (quarteto da Inglaterra).
Onde assistir ao vivo a Uzbequistão x Colômbia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com Gaúcha na Copa às 22h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 22h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV, Ge TV, SporTV e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
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