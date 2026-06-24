Nesta quarta-feira (24), três grupos da Copa do Mundo terão a definição dos classificados para as 16 avos de final. O destaque fica para o duelo da Seleção Brasileira contra a Escócia, às 19h, em Miami.
O time do técnico Carlo Ancelotti precisa vencer com uma boa margem de gols para confirmar o primeiro lugar do grupo C. Ao mesmo tempo, Marrocos e Haiti se enfrentam, em Atlanta.
Mais cedo, às 16h, Suíça e Canadá jogam em Vancouver pelo grupo B. Simultaneamente, em Seattle, a Bósnia e Herzegovina enfrenta o Catar.
Encerrando a quarta-feira, às 22h, pelo grupo A, o México enfrenta a Tchéquia, na Cidade do México, e África do Sul e Coréia do Sul disputam uma vaga na próxima fase.
Suíça x Canadá (16h) - Grupo B
Escalações para Suíça x Canadá
Suíça: Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.
Canadá: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Arbitragem para Suíça x Canadá
Ramon Abatti Abel auxiliado por Danilo Manis e Rafael Alves. VAR: Rodolpho Toski (quarteto brasileiro).
Onde assistir ao vivo Suíça x Canadá
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Gaúcha 2 abre a jornada às 16h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Bósnia e Herzegovina x Catar (16h) - Grupo B
Escalações para Bósnia e Herzegovina x Catar
Bósnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Benjamin Tahirovic, Ivan Šunjic, Amar Memic e Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Catar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Lucas Mendes; Issa Laye, Naceur Almanai, Jassem Abdulsallam e Akram Afif; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq. Técnico: Julen Lopetegui.
Arbitragem para Bósnia x Catar
Jesus Valenzuela auxiliado por Jorge Urrego e Túlio Moreno (trio venezuelano). VAR: Tatty Guzmán (NIC)
Onde assistir ao vivo Bósnia x Catar
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Escócia x Brasil (19h) - Grupo C
Escalações para Escócia x Brasil
Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Tierney e Robertson; Christie, Ferguson, McGinn e McTominay; Adams. Técnico: Steve Clarke.
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Gabriel Martinelli), Vini Jr. e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Arbitragem para Escócia x Brasil
César Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra. VAR: Guilhermo Pacheco (quarteto mexicano)
Onde assistir ao vivo Escócia x Brasil
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Marrocos x Haiti (19h) - Grupo C
Escalações para Marrocos x Haiti
Marrocos: Bono, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari. Técnico: Mohamed Quahbi.
Haiti: Johnny Placide, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Ade e Hannes Delcroix; Carlens Arcus, Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Martin Experience; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sebastião Migné.
Arbitragem para Marrocos x Haiti
Danny Makkelie auxiliado por Hessel Steegstra e Jan De Vries. VAR: Dennis Higler (quarteto holandês)
Onde assistir ao vivo Marrocos x Haiti
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Tchéquia x México (22h) - Grupo A
Escalações para Tchéquia x México
Tchéquia: Matej Kovár; Tomáš Holeš, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Çerv, Michal Sadílek e Alexandr Sojka; Adam Hložek e Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo; Julián Quiñonez e Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre.
Arbitragem para Tchéquia x México
Yael Falcon Perez auxiliado por Maximiliano Del Vesso e Facundo Rodriguez VAR: Hernan Mastrangelo (quarteto argentino).
Onde assistir ao vivo Tchéquia x México
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
África do Sul x Coréia do Sul (22h) - Grupo A
Escalações para África do Sul x Coréia do Sul
África do Sul: Ronwen Williams; Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Okon e Modiba; Mokoena, Mbatha e Adams; Maseko, Rayners e Appollis. Técnico: Hugo Broos.
Coréia do Sul: Kim Seunggyu; Lee Han-Beom, Kim Min-jae e Lee Gi-Hyuk; Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Lee Jae-Sung, Paik Seung-Ho, Lee Kang-In e Lee Tae-Seok; Son Heung-Min. Técnico: Myung Bo Hong.
Arbitragem para África do Sul x Coréia do Sul
Facundo Tello auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (trio argentino). VAR: Juan Lara (CHI)
Onde assistir ao vivo África do Sul x Coréia do Sul
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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