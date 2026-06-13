Depois de dois dias com apenas dois jogos, a agenda da Copa do Mundo começa a se encher a partir deste sábado (13). No dia em que o Brasil estreia no Mundial, a bola rola também em outras três partidas.
Às 16h, o Catar enfrenta a Suíça, em Santa Clara, nos Estados Unidos. Às 19h, a bola rola para Brasil x Marrocos em Nova York. Mais tarde, pelo grupo do Brasil, Haiti e Escócia jogam às 22h, em Boston.
E ainda tem mais para quem quiser encarar a madrugada. A 1h de domingo (14), Austrália e Turquia se enfrentam em Vancouver, no Canadá.
Catar x Suíça (16h) - Grupo B
Escalações para Catar x Suíça
Catar: Mahmoud Abunada; Homam Al-Amin, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Lucas Mendes; Issa Laye, Ahmed Fathy, Akram Afif e Abdulaziz Hatem; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq. Técnico: Julen Lopetegui.
Suíça: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka e Dan Ndoye; Johan Manzambi e Zeki Amdouni. Técnico: Murat Yakin.
Arbitragem para Catar x Suíça
Said Martinez (HON), auxiliado por Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Catar x Suíça
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Brasil x Marrocos (19h) - Grupo C
Escalações para Brasil x Marrocos
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Brahim Díaz, Ounahi e Rahimi; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi
Arbitragem para Brasil x Marrocos
Slavko Vincic, auxiliado por Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (trio esloveno).
Onde assistir ao vivo Brasil x Marrocos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSports e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo
Haiti x Escócia (22h) - Grupo C
Escalações para Haiti x Escócia
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon. Técnico: Sébastien Migné.
Escócia: Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland. Técnico: Steven Clarke.
Arbitragem para Haiti x Escócia
Mustapha Ghorbal (ARG), auxiliado por Mokrane Gourari (ARG) e Abbes Akram Zerhouni (ARG). VAR: Abdullah Alshehri (AFR).
Onde assistir ao vivo Haiti x Escócia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Austrália x Turquia (01h de domingo) - Grupo D
Escalações para Austrália x Turquia
Austrália: Maty Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe e Cristian Volpato; Mohamed Touré. Técnico: Tony Popovic.
Turquia: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz. Técnico: Vincenzo Montella.
Arbitragem para Austrália x Turquia
Jesús Valenzuela (VEN), auxiliado por Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN). VAR: não divulgado.
Onde assistir ao vivo Austrália x Turquia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 0h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 0h55min;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo
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