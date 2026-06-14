Jogos de hoje na Copa do Mundo: horário, onde assistir e escalações das partidas deste domingo

O domingo (14) de Copa do Mundo será cheio, com a disputa de quatro jogos. Destaque para as estreias da Alemanha e da Holanda.
Às 14h, os alemães enfrentam Curaçao, em Houston. Às 17h, Holanda e Japão jogam em Dallas. Mais tarde, às 20h, Costa do Marfim e Equador se enfrentam na Filadélfia. Fechando o dia, às 23h, Suécia e Tunísia entram em campo em Monterrey.
Alemanha x Curaçao (14h) - Grupo E
Escalações para Alemanha x Curação
Alemanha: Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Leroy Sané, Musiala e Florian Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Curação: Room; Sambo, Gaari, Obispo e Floranus; Comenencia, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna; Tahith Chong, Gorré e Jeremy Antonisse. Técnico: Dick Advocaat.
Arbitragem para Alemanha x Curação
Jalal Jayed, auxiliado por Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad. VAR: Hamza El-Fariq (quarteto marroquino)
Onde assistir ao vivo Alemanha x Curaçao
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Holanda x Japão (17h) - Grupo F
Escalações para Holanda x Japão
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Frenkie de Jong, Gravenberch e Reijnders; Donyell Malen, Memphis Depay eGakpo. Técnico: Ronald Koeman
Japão: Suzuki; Hiroki Ito, Tomiyasu e Itakura; Ritsu Doan, Kamada, Tanaka e Keito Nakamura; Ito e Kubo; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Arbitragem para Holanda x Japão
Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins. VAR: Armando Villarreal (quarteto americano).
Onde assistir ao vivo Holanda x Japão
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSports e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Costa do Marfim x Equador (20h) - Grupo E
Escalações para Costa do Marfim x Equador
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Agbadou, Kossounou e Konan; Seko Fofana, Kessié e Sangaré; Amad Diallo, Guessand e Yan Diomandé. Técnico: Emerse Faé.
Equador: Galíndez; Joel Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Caicedo e Alan Franco; Angulo, Kendry Páez e Gonzalo Plata; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
Arbitragem para Costa do Marfim x Equador
Francois Letexier, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (trio francês). VAR: Jarred Gillett (ING).
Onde assistir ao Costa do Marfim x Equador
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha começa às 19h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Suécia x Tunísia (23h) - Grupo F
Escalações para Suécia x Tunísia
Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Isak Hien e Lindelof; Svensson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari e Gudmundsson; Benjamin Nygren, Gyokeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.
Tunísia: Chamakh; Valery, Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Skhiri e Rani Khedira; Achouri, Mejbri e Ben Slimane; Chaouat. Técnico: Sabri Lamouchi.
Arbitragem para Suécia x Tunísia
Yael Falcon, auxiliado por Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (trio argentino). VAR: Juan Lara (CHI)
Onde assistir ao vivo Suécia x Tunísia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A live no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 23h;
- O Gaúcha 2 abre transmissão às 23h;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
Simule os jogos do Mundial
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar