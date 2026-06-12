Jogos de hoje na Copa do Mundo: horário, onde assistir e escalações das partidas desta sexta-feira

O segundo dia da Copa do Mundo 2026 contará com as estreias de Canadá e Estados Unidos, dois anfitriões do Mundial.
Às 16h desta sexta-feira (12), o Canadá enfrenta a Bósnia, em Toronto. Às 22h, os Estados Unidos jogam contra o Paraguai, em Los Angeles.
Canadá x Bósnia (16h) - Grupo B
Escalações para Canadá x Bósnia
Canadá: Crepeau; Johnston, Derek Cornelius, Fougerolles e Laryea; Buchanan, Kone, Eustáquio e Millar; Larin e Jonathan David. Técnico: Jesse Marsch
Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Ivan Basic, Tahirovic e Alajbegovic; Lukic e Ermedin Demirovic (Dzeko). Técnico: Sergej Barbarez
Arbitragem para Canadá x Bósnia
Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade. VAR: Hernán Mastrángelo (quarteto argentino)
Onde assistir ao vivo
Canadá x Bósnia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Estados Unidos x Paraguai (22h) - Grupo D
Escalações para Estados Unidos x Paraguai
Estados Unidos: Freese; Ream, Richards e Freeman; Deet, Adams, McKennie e Robinson; Pulisic e Tillman; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino
Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Alonso; Diego Gómez, Ojeda e Cubas; Almirón, Sanabria e Mauricio. Técnico: Gustavo Alfaro
Arbitragem para Estados Unidos x Paraguai
Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan De Vries (trio holandês). VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)
Onde assistir ao vivo Estados Unidos x Paraguai
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 20h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
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