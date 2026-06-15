Jogos de hoje na Copa do Mundo: horário, onde assistir e escalações das partidas desta segunda-feira

A Copa do Mundo 2026 terá nesta segunda-feira (15) a estreia de mais oito equipes. Serão quatro partidas que abrem a segunda semana de Copa do Mundo.
O destaque fica para as estreias de Espanha e Uruguai, que enfrentam Cabo Verde e Arábia Saudita, respectivamente, pela primeira rodada do Grupo H. Bélgica, uma das fortes seleções da competição, também entra em campo nesta segunda-feira.
Espanha x Cabo verde (13h) - Grupo H
Escalações para Espanha x Cabo Verde
Espanha: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri, Álex Baena e Fabián Ruiz; Ferran Torres e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.
Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Sidny Cabral, Pico e Diney; Kelvin Pires, Telmo Arcanjo e Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Ryan Mendes e Nuno da Costa. Técnico: Bubista.
Arbitragem para Espanha x Cabo Verde
A partida será comandado por uma equipe e arbitragem da Jordânia, com Adham Makhadmeh sendo auxiliado por Mohammad Alkalaf e Ahmad Alroalle. VAR: Joe Dickerson (EUA).
Onde assistir ao vivo Espanha x Cabo Verde
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 12h50min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Bélgica x Egito (16h) - Grupo G
Escalações para Béligca x Egito
Bélgica: Courtois; Alexis Saelemaekers, Nathan Ngoy, Arthur Theate e Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans e Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere e Jeremy Doku. Técnico: Rudi Garcia.
Egito: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy e Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Trezeguet e Mohamed Salah; Zizo e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Arbitragem para Bélgica x Egito
O brasileiro Ramon Abatti Abel apita o jogo e será auxiliado por Danilo Manis e Rafael Alves. VAR: Juan Soto (Venezuela)
Onde assistir ao vivo
Bélgica x Egito
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre o jogo com o Gaúcha na Copa às 15h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, GETV, Cazé TV e Prime Video anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Arábia Saudita x Uruguai (19h) - Grupo H
Escalações para Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Ziyad Al Johani e Salem Al Dawsari; Feras Al Brikan. Técnico: Georgios Donis.
Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.
Arbitragem para Arábia Saudita x Uruguai
A partida será comandado por uma equipe e arbitragem da Itália, com Maurizio Mariani sendo auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. VAR: Marco Di Bello.
Onde assistir ao vivo Arábia Saudita x Uruguai
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 18h50min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBSTV, SporTV, GE TV, SBT, Prime Video e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Irã x Nova Zelândia (22h) - Grupo G
Escalações para Irã x Nova Zelândia
Irã: Alireza Beyranvand; Saleh Hardani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Saman Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Mehdi Ghayedi e Ariya Yousefi; Medi Taremi e Shahriyar Moghanloo. Técnico: Amir Ghalenoei.
Nova Zelândia: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Matt Garbett, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Baezeley.
Arbitragem para Irã x Nova Zelândia
A partida será comandado por uma equipe e arbitragem do México, com Cesar Ramos sendo auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra. VAR: Erick Miranda.
Onde assistir ao vivo Irã x Nova Zelândia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 21h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Prime Video e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Confira a tabela da Copa do Mundo 2026
Confira o simulador da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar