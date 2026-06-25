Jogos de hoje na Copa do Mundo: horário, escalações e onde assistir ao vivo

Nesta quinta-feira (25), outras seis seleções entram em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Os brasileiros ficarão de olho nos jogos do Grupo F, que começam às 20h, já que o adversário da Seleção Brasileira na fase de 16 avos de final sairá desta chave. A Holanda enfrenta a Tunísia em Kansas City, enquanto Japão e Suécia duelam em Dallas.
A programação do dia será aberta pelos confrontos do Grupo E. Às 17h, Curaçao encara a Costa do Marfim, na Filadélfia, enquanto Alemanha e Equador medem forças em Nova York.
Para fechar o dia, os Estados Unidos jogam contra a Turquia, às 23h, em Los Angeles. Já o Paraguai busca a segunda colocação do Grupo D em um confronto direto contra a Austrália.
Curaçao x Costa do Marfim (17h) - Grupo E
Escalações para Curaçao x Costa do Marfim
Curaçao: Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari e Armando Obispo; Joshua Brenet, Livano Comenencia, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Tahith Chong e Deveron Fonville; Jürgen Locadia. Técnico: Dick Advocaat.
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou e Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Oulaï e Ousmane Diomande; Amad Diallo e Bonny. Técnico: Emerse Faé.
Arbitragem para Curaçao x Costa do Marfim
Glenn Nyberg auxiliado por Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist. (trio sueco) VAR: Juan Lara (CHI).
Onde assistir ao vivo Curaçao x Costa do Marfim
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- SporTV, Globoplay e Cazé TV, anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Equador x Alemanha (17h) - Grupo E
Escalações para Equador x Alemanha
Equador: Hernán Galíndez; John Yeboah, Willian Pacho, Joel Ordóñez e Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pablo Vite e Alan Minda; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala (Deniz Undav) e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Arbitragem para Equador x Alemanha
Tori Penso auxiliado por Brooke Mayo e Kathryin Nesbitt. VAR: Joe Dickerson (quarteto estadunidense)
Onde assistir ao vivo Equador x Alemanha
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Gaúcha 2 abre a jornada às 16h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Japão x Suécia (20h) - Grupo F
Escalações para Japão x Suécia
Japão: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Nilsson Lindelöf; Alexander Bernhards, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.
Arbitragem para Japão x Suécia
Ivan Barton, auxiliado por David Moran e Antonio Pupiro. (trio da Nicarágua) VAR: Nicolas Gallo (COL)
Onde assistir ao vivo Japão x Suécia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tunísia x Holanda (20h) - Grupo F
Escalações para Tunísia x Holanda
Tunísia: Aymen Dahmen; Dylan Bronn, Montassar Talbi e Omar Rekik; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Elias Saad e Ali Abdi; Sebastian Tounekti. Técnico: Hervé Renard.
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven (Jorrel Hato); Ryan Gravenberch, De Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners). Técnico: Ronald Koeman.
Arbitragem para Tunísia x Holanda
Katia Itzel Garcia (MEX) auxiliado por Sandra Ramirez (MEX) e José Enrique Naranjo (ESP). VAR: Erick Miranda (MEX)
Onde assistir ao vivo Tunísia x Holanda
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Turquia x Estados Unidos (23h) - Grupo D
Escalações para Turquia x Estados Unidos
Turquia: Ugurcan Cakir; Zeki Çelik, Demiral, Abdulkerim Bardakci e Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek e Arda Guler; Alper Yilmaz, Orkun Kökçü e Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.
Estados Unidos: Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chris Richards (Miles Robinson) e Antonee Robinson (Auston Trusty); Tillman, Dest, Adams (Joe Scally), McKennie e Pepi; Balogun (Haji Wright). Técnico: Mauricio Pochettino.
Arbitragem para Turquia x Estados Unidos
Mustafa Ghorbal auxiliado por Mokrane Gourari e Abbes Akran Zerhouni (trio argelino) VAR: Antonio Garcia (URU).
Onde assistir ao vivo Turquia x Estados Unidos
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Paraguai x Austrália (23h) - Grupo D
Escalações para Paraguai x Austrália
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Aldereta e Junior Alonso; Galarza, Cubas e Diego Gómez; Damián Bobadilla (Mauricio), Isidro Pitta e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro
Austrália: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda e Jordan Bos; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.
Arbitragem para Paraguai x Austrália
Clement Turpin auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Pages. VAR: Jerome Brisard (quarteto francês).
Onde assistir ao vivo Paraguai x Austrália
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 22h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 22h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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