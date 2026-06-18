Jogos da segunda rodada da Copa do Mundo: saiba os horários e onde assistir 

Segunda rodada começa nesta quinta. Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (18). O oitavo dia de Mundial terá os grupos A e B de volta aos gramados dos Estados Unidos México e Canadá. O Brasil joga na sexta-feira (19), pelo Grupo C, contra o Haiti.

Saiba quais são os confrontos e onde assistir aos jogos da segunda rodada da Copa do Mundo. Acompanhe a cobertura completa da Seleção Brasileira e do Mundial, com informações direto dos Estados Unidos, em GZH e Gaúcha Esportes.

Confira o calendário da segunda rodada

Quinta-feira (18/6)

República Tcheca x África do Sul – Grupo A

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV Suíça x Bósnia e Herzegovina – Grupo B

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Canadá x Catar – Grupo B

Horário: 19h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Vancouver (CAN) Cazé TV México x Coreia do Sul – Grupo A

Horário: 22h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Sexta-feira (19/6)

Estados Unidos x Austrália – Grupo D

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA) Cazé TV Escócia x Marrocos – Grupo C

Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA) Cazé TV Brasil x Haiti – Grupo C

Horário: 21h30min — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Sábado (20/6)

Turquia x Paraguai – Grupo D

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Holanda x Suécia – Grupo F

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E

Horário: 17h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Toronto (CAN) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Equador x Curaçau – Grupo E

Horário: 21h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Domingo (21/6)

Tunísia x Japão – Grupo F

Horário: 1h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 1h — Local: Estádio de Monterrey (MEX) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Espanha x Arábia Saudita – Grupo H

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV Bélgica x Irã – Grupo G

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA) Cazé TV Uruguai x Cabo Verde – Grupo H

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Nova Zelândia x Egito – Grupo G

Horário: 22h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Segunda-feira (22/6)

Argentina x Áustria – Grupo J

Horário: 14h — Local: Estádio de Dallas (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Dallas (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV França x Iraque – Grupo I

Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA) Cazé TV Noruega x Senegal – Grupo I

Horário: 21h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Terça-feira (23/6)

Jordânia x Argélia – Grupo J

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Portugal x Uzbequistão – Grupo K

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Inglaterra x Gana – Grupo L

Horário: 17h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Boston (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Panamá x Croácia – Grupo L

Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN) Cazé TV Colômbia x República Democrática do Congo – Grupo K

Horário: 23h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV