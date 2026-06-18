Jogos da segunda rodada da Copa do Mundo: saiba os horários e onde assistir 

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (18). O oitavo dia de Mundial terá os grupos A e B de volta aos gramados dos Estados Unidos México e Canadá. O Brasil joga na sexta-feira (19), pelo Grupo C, contra o Haiti.
Saiba quais são os confrontos e onde assistir aos jogos da segunda rodada da Copa do Mundo. Acompanhe a cobertura completa da Seleção Brasileira e do Mundial, com informações direto dos Estados Unidos, em GZH e Gaúcha Esportes.
Confira o calendário da segunda rodada
Quinta-feira (18/6)
- República Tcheca x África do Sul – Grupo A
Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Suíça x Bósnia e Herzegovina – Grupo B
Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Canadá x Catar – Grupo B
Horário: 19h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- México x Coreia do Sul – Grupo A
Horário: 22h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Sexta-feira (19/6)
- Estados Unidos x Austrália – Grupo D
Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Escócia x Marrocos – Grupo C
Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Brasil x Haiti – Grupo C
Horário: 21h30min — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Sábado (20/6)
- Turquia x Paraguai – Grupo D
Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Holanda x Suécia – Grupo F
Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E
Horário: 17h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Equador x Curaçau – Grupo E
Horário: 21h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Domingo (21/6)
- Tunísia x Japão – Grupo F
Horário: 1h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Espanha x Arábia Saudita – Grupo H
Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Bélgica x Irã – Grupo G
Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Uruguai x Cabo Verde – Grupo H
Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Nova Zelândia x Egito – Grupo G
Horário: 22h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Segunda-feira (22/6)
- Argentina x Áustria – Grupo J
Horário: 14h — Local: Estádio de Dallas (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- França x Iraque – Grupo I
Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Noruega x Senegal – Grupo I
Horário: 21h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Terça-feira (23/6)
- Jordânia x Argélia – Grupo J
Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Portugal x Uzbequistão – Grupo K
Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Inglaterra x Gana – Grupo L
Horário: 17h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Panamá x Croácia – Grupo L
Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Colômbia x República Democrática do Congo – Grupo K
Horário: 23h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
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