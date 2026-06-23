Jogo na segunda-feira à tarde ou à noite? Confira as possíveis datas e horários da partida do Brasil na segunda fase da Copa

Brasil ainda precisa confirmar a classificação para a fase de 16 avos. Jewel SAMAD / AFP

O confronto contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, definirá a posição e o caminho do Brasil no restante do torneio de seleções. Cinco cenários se oferecem para os comandados de Carlo Ancelotti na fase de 16 avos do Mundial.

Caso avance em primeiro, a Seleção terá pela frente o segundo colocado do grupo F — Holanda ou Japão ou Suécia. O jogo será na próxima segunda-feira (29), em Houston, às 14h (horário de Brasília).

Se o Brasil terminar em segundo no grupo C, enfrentaria, possivelmente, Holanda ou Japão, também na segunda, mas às 22h em Monterrey, no México.

E se passar em terceiro?

Ainda que menos provável, a Seleção ainda pode ficar na terceira colocação do grupo. A partir disso, surgem três possibilidades.

Em um deles, enfrentaria a Alemanha na segunda-feira, às 17h30min, em Boston. Em outro, o México, mas na terça, na Cidade do México. Por fim, com menos chances, duelaria com o vencedor de França e Noruega, também na terça, mas às 18h, em Nova Jersey.