Jogo movimentado, gols e política em segundo plano: como foi a estreia do Irã na Copa

Jogo aconteceu em Los Angeles, na noite desta segunda-feira. PATRICK T. FALLON / AFP

A estreia do Irã na Copa, em solo americano, estava cercada de expectativa. Mais pelo ambiente fora das quatro linhas. No entanto, a política ficou em segundo plano. Em campo, o que prevaleceu foi a força do time para buscar duas vezes o placar adverso e começar o Mundial com empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia, na noite desta segunda-feira (15).

Havia um temor de que o Irã abandonasse a partida caso houvesse qualquer tipo de manifestação política no SoFi Stadium, em Los Angeles. No entanto, isso não aconteceu, e a partida transcorreu sem qualquer tipo de protesto que remetesse à guerra entre Estados Unidos e Irã, iniciada em fevereiro.

O que se viu foi uma partida movimentada, na qual o Irã esteve atrás no placar por duas oportunidades. No primeiro tempo, logo aos seis minutos Elijah Just recebeu assistência de Chris Wood para marcar. Aos 32, Rezaeian marcou um golaço e empatou o jogo.

Na etapa final, mais uma vez a Nova Zelândia se colocou a frente no placar. De novo, assistência de Wood para gol de Just. E, de novo, o Irã correu atrás do resultado. Desta vez, Mohebi subiu mais alto que a defesa para, de cabeça, empatar o jogo e dar números finais ao confronto.

Para a Nova Zelândia, que buscava sua primeira vitória em Copas, a frustração. Nas duas participações anteriores, três derrotas (em 1982) e três empates (em 2010). Nenhuma das duas seleções chegou às fases decisivas em Mundiais.

Com o resultado, o Grupo G fica completamente embolado, com as quatro seleções com um ponto cada. Mais cedo, Espanha e Cabo Verde empataram em 0 a 0, na primeira grande surpresa da Copa.

A partida encerrou a primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. No domingo (21), às 13h, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita, em Atlanta. No mesmo dia, mas mais tarde, às 19h, Uruguai x Cabo Verde jogam em Miami.