Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 22h, no Estádio de Boston, em Boston, Estados Unidos.
Onde assistir à Haiti x Escócia ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.