Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda (29), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 14h, no NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.
A Seleção Brasileira vem de vitória de goleada por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a liderança do Grupo C. O Japão empatou com a Suécia e avançou de fase como o segundo colocado do Grupo F.
Escalações para Brasil x Japão
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Rayan. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão: Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito; Doan, Sano, Junya Ito, Kamada, Nakamura; Ueda e Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Arbitragem para Brasil x Japão
Maurizio Mariani, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (trio italiano).
Onde assistir à Brasil x Japão ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha e o canal de Gaúcha Esportes no YouTube transmitem ao vivo;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam transmissão em imagens do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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