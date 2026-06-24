Que horas é o jogo do Brasil hoje? Confira o horário, escalações e onde assistir ao vivo

Escócia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira vem de vitória sobre o Haiti por 3 a 0. Já a Escócia vem de derrota para Marrocos por 1 a 0.
Prováveis escalações para Escócia x Brasil
Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, McKenna e Robertson; Ferguson, McLean, Gannon-DOad, McTominay e McGinn; Shankland. Técnico: Steve Clarke
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti
Arbitragem para Escócia x Brasil
César Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano). VAR: Ainda não divulgado pela Fifa
Onde assistir à Escócia x Brasil ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h30min;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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