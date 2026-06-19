Que horas é o jogo do Brasil hoje? Confira o horário, escalações e onde assistir ao vivo

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 21h30min, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.
O Brasil vem de empate em 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do torneio, no último sábado (13). Já o Haiti perdeu para a Escócia no jogo inaugural por 1 a 0.
Escalações confirmadas para Brasil x Haiti
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix e Experience; Duverne, Bellegarde, Jean Jacques e Providence; Casimir e Pierrot. Técnico: Sébastien Migné
Arbitragem para Brasil x Haiti
Alejandro Hernández, auxiliado por José Naranjo e Diego Sánchez. VAR: Ainda não divulgado pela Fifa.
Onde assistir à Brasil x Haiti ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 18h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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