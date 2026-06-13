O Brasil empatou com o Marrocos, na noite deste sábado (13), na estreia na Copa do Mundo 2026. O jogo foi realizado, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Os gols saíram no primeiro tempo com Saibari abrindo o placar para o time de Mohamed Ouahbi e Vini Jr igualou em 1 a 1 para a equipe de Carlo Ancelotti.
Acompanhe a repercussão da partida pelo Gaúcha na Copa.
Relembre como foi Brasil x Marrocos ao vivo
Como foi Brasil x Marrocos
Tabela da Copa do Mundo 2026
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