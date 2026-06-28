A segunda fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28) com um duelo inédito em Mundiais. Às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, África do Sul e Canadá abrem a segunda fase do torneio.
A seleção africana passou em segundo lugar do Grupo A com quatro pontos somados. Após vencer a Coréia do Sul por 1 a 0, a África do Sul avançou de fase no Mundial pela primeira vez na história.
Na mesma lógica do adversário, o Canadá também chegou à próxima fase do torneio de maneira inédita. Jogando em casa, os canadenses foram segundo lugar no Grupo B com quatro pontos somados.
África do Sul x Canadá (16h) - segunda fase
Prováveis escalações para África do Sul x Canadá
África do Sul: Ronwen Williams, Mudau, Ime Okon, Mbokzai e Modiba; Sithole, Mokoena, Maseko, Mofokeng e Appollis; Makgopa. Técnico: Hugo Broos.
Canadá: Crepeau, Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choinière e Ali Ahmed; Jonathan David e Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.
Arbitragem para África do Sul x Canadá
João Pinheiro auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia (trio português).
Onde assistir ao vivo África do Sul x Canadá
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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