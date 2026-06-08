Jogo de abertura da Copa do Mundo terá trio de arbitragem brasileiro; saiba quem são

O Brasil estará presente no jogo de abertura da Copa do Mundo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) vai apitar o duelo entre México e África do Sul na quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília).
Além dele, os brasileiros Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) serão os assistentes.
A equipe de arbitragem ainda conta com os paraguaios Juan Gabriel Benítez (quarto árbitro) e Eduardo Cardozo (assistente reserva), o colombiano Nicolas Gallo (árbitro de vídeo), o chileno Juan Lara (assistente do VAR) e o francês Jerome Brisard (apoio ao VAR).
A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11), com a partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, pelo Grupo A. O Brasil estreia contra o Marrocos, no sábado (13), às 19h.
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