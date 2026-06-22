Jogo entre França e Iraque é interrompido por protocolo de tempestade na Copa do Mundo

A partida entre França e Iraque foi interrompida no intervalo em virtude do protocolo de tempestades aplicado na Copa do Mundo. Conforme a regra, os jogos são paralisados sempre que raios são detectados em um perímetro de 13 a 16 quilômetros do estádio.

O confronto, que ocorre no Estádio da Filadélfia, ficará suspenso por, no mínimo, 30 minutos e o alerta também pediu a evacuação do perímetro ao ar livre – jogadores, árbitros e torcedores devem buscar abrigo imediatamente.

"Uma tempestade severa de raios está se aproximando. Por favor, esvaziem as áreas descobertas do estádio e procurem abrigo no interior da arena", mostrava os telões do estádio.

Alguns torcedores contrariaram o pedido da Fifa e permaneceram nas arquibancadas. De acordo com a entidade máxima do futebol, porém, a partida não foi considerada como interrompida, já que o juiz apitou o fim do primeiro tempo. Até o intervalo, a França vencia o Iraque por 1 a 0, com gol de Mbappé.