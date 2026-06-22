Copa do Mundo

Chuva e raios
Notícia

Jogo entre França e Iraque é interrompido por protocolo de tempestade na Copa do Mundo

Partidas são paralisadas sempre que ocorram raios em um perímetro de 13 a 16 quilômetros do estádio

Zero Hora

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