Jogadores do Brasil lamentam estreia na Copa do Mundo: "Faltou concentração"

A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 terminou com empate em 1 a 1 diante de Marrocos, e o sentimento entre os jogadores foi de frustração pelo resultado, mas também de alívio por não começar a competição com derrota.
Na saída de campo após a partida, Igor Thiago e Luiz Henrique destacaram a dificuldade do adversário e admitiram que a ansiedade pesou, especialmente para quem disputa o torneio pela primeira vez.
Igor Thiago ressaltou que a equipe entrou em campo com o objetivo claro de vencer, mas encontrou um adversário consistente. Para o atacante do Brentford, da Inglaterra, o momento agora é de recuperação emocional e foco na sequência da competição:
— A gente veio aqui para buscar a vitória. Também tem que entender que jogamos com uma equipe difícil, que é o Marrocos. Agora é levantar a cabeça e seguir para o próximo jogo — afirmou.
O jogador também reconheceu que a ansiedade interferiu no desempenho da equipe, principalmente por se tratar de um grupo com muitos estreantes em Copas do Mundo.
— Acho que sim, porque a maioria está na primeira Copa. Mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm colocado a gente na direção certa. No final, tudo vai dar certo —, comentou.
Apesar do empate, Igor avaliou que o plano de jogo traçado pela comissão técnica foi bem executado, mas faltou atenção em momentos decisivos.
— A ideia foi bem clara do que o professor pediu. Tentamos o nosso melhor dentro de campo, mas faltou um pouco mais de concentração —, completou.
Valorização do ponto
Luiz Henrique seguiu a mesma linha ao admitir o nervosismo inicial, mas destacou que conseguiu se soltar ao longo da partida. O atacante do Zenit reforçou o compromisso individual de contribuir com intensidade e criatividade.
— Estava um pouco ansioso ali, mas depois do primeiro toque já me senti mais à vontade. Quando eu entro ou sou titular, quero entregar meu amor, minha alegria, meus dribles para ajudar a equipe —, disse.
Sobre o resultado, o jogador valorizou o ponto conquistado, ainda que tenha reconhecido que a vitória era o objetivo principal.
— Hoje não conseguimos, empatamos. Foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que queríamos sair vencendo, mas não deu. Temos que dar os parabéns para o Marrocos, que tem uma boa equipe —, avaliou.
Por fim, Luiz Henrique destacou a importância de seguir confiante na competição.
— O mais importante é que não saímos derrotados. Agora vamos dar seguimento para a próxima partida — completou.
Com o empate na estreia, o Brasil soma seu primeiro ponto na Copa e volta as atenções para o próximo confronto, diante do Haiti, na sexta-feira (19), onde buscará a primeira vitória para encaminhar a classificação no Grupo C.
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