Jogadores da África do Sul entram cantando em campo antes da estreia da Copa; veja imagens

Em clima de estreia da Copa do Mundo, a seleção da África do Sul entrou para o aquecimento no Estádio Azteca, na Cidade do México, onde ocorre a partida inaugural contra o México, com cânticos puxados pelos jogadores.
Os atletas iniciaram a cantoria ainda no túnel que dá acesso ao campo e finalizaram ao pisar no gramado —encerrando o que foi uma celebração por retornar à Copa do Mundo após 16 anos ausente.
Sem fones de ouvido ou caixas de som, a música foi reproduzida sob o ritmo das palmas dos próprios jogadores —que conduziram as vozes que ressoaram das bocas do atletas sul-africanos.
A chegada da delegação dos africanos no Estádio Azteca também foi marcada por músicas à capela. Ao descer do ônibus, os atletas diminuíram o ritmo da caminhada, permitindo que todos os jogadores ficassem juntos, formando, assim, um grupo musical.
Eles afinaram as vozes e reproduziram uma melodia típica de seu país, atitude que representou uma forma de preparo para encarar mais uma Copa do Mundo.
A África do Sul entra em campo nesta quinta-feira (11), às 16h, contra o México para dar largada na Copa do Mundo de 2026.
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