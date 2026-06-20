Jogador do Paraguai é expulso contra a Turquia após aplicação da “Lei Vini Jr.”; entenda

Almirón foi expulso no final do primeiro tempo. RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma expulsão no jogo entre Turquia e Paraguai, no início da madrugada deste sábado (20), chamou atenção. O cartão vermelho foi apresentado ao meia paraguaio Almirón após um desentendimento com o jogador da equipe adversária. Acontece que não teve briga, contato ou dedo na cara.

Almirón se dirigiu ao lateral Müldür com a mão sobre a boca, ou seja, impedindo a leitura labial do que quer que estivesse falando. Imediatamente, os jogadores da Turquia sinalizaram a situação à arbitragem.

Após revisão do momento no VAR, o árbitro Iván Barton aplicou uma nova regra, aprovada pela Fifa em abril, que pune jogadores que se dirigirem a adversários tapando a boca.

Racismo sofrido por Vini Jr. motivou a regra

O objetivo da entidade é coibir atitudes discriminatórias. A lei é inspirada no caso ocorrido com Vini Jr., em partida do Real Madrid contra o Benfica no início deste ano. Na ocasião, o jogador da Seleção Brasileira foi chamado de "macaco" por Prestianni, lateral do clube português, com a mão sobre a boca.

Aliás, o lateral está fora da Copa do Mundo devido a esse caso. O argentino recebeu suspensão de seis jogos pelo ato discriminatório e não poderia jogar as primeiras partidas do Mundial. Assim, o técnico Lionel Scaloni decidiu não convocá-lo.